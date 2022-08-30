2022/08/30 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تذرع إيلون ماسك في رسالة جديدة إلى ”تويتر“ بالاتهامات التي حاكها رئيس الأمن السابق في الشركة بيتر زاتكو ليبرر بحجج إضافية، قراره التخلي عن مشروع الاستحواذ على المجموعة الذي أعلنه مطلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايلون ماسك يؤكد التخلي عن مشروعه لشراء “تويتر” المركز الخبري الوطني.

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