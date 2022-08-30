بالصور.. إحباط محاولة الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة أميركية

2022/08/30 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إحباط محاولة زورق تابع للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج

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