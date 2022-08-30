أمريكا تحبط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة في الخليج

2022/08/30 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد بيان للأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة يديرها الأسطول في الخليج.وتنشط قوات أمريكية في الخليج العربي في محاولة للتصدي إلى ما تقول إنه نشاط إيراني مزعزع للاستقرار في المنطقة.

وعمدت طهران معتمدة على عناصر الحرس الثوري في مهاجمة سفن تجارية وحاملات نفط في الخليج، خلال الشهور الماضية، كورقة للضغط على المجتمع الدولي لدفع مفاوضات حول برنامجها النووي.

وتعاني إيران من آثار عقوبات أمريكية اقتصادية ما جعلها عرضة لتفاقم الاحتجاجات الداخلية.

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