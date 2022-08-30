اعتزال الصدر النهائي من العملية السياسية.. هل ممكن؟

2022/08/30 | 19:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إعتزال العملية السياسية على الرغم من موقفه اليوم،...

ظهرت المقالة اعتزال الصدر النهائي من العملية السياسية..



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