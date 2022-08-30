الرئيس المصري يرحب باحتواء الأزمة في العراق

2022/08/30 | 19:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 08/30/2022، باحتواء الأزمة في العراق، فيما دعا...

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