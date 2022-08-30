بعد أحداث بغداد الدامية.. ما مآلات خطاب الصدر وسحب المتظاهرين؟

2022/08/30 | 19:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطورات متسارعة شهدتها بغداد خلال الساعات الـ24 الماضية، فبعد أن انزلقت الأحداث لاشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء أمس، جاء مؤتمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ظهر اليوم لينهي بذلك فصلا دمويا.

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