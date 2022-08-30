2022/08/30 | 19:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وجرى خلال الاتصال التطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية”.

وعبّر الشيخ آل نهيان، بحسب البيان عن “تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب العراقي”، مشيدا بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة، للوصول إلى حلول تضمن أمن العراق واستقراره”.

بدوره، أبدى وزير الخارجية فؤاد حسين، امتنانه لنظيره الإماراتي، ووقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب العراقي في الأحداث الأخيرة، مؤكدا “ضرورة تطوير العلاقات بين العراق والإمارات بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعبّر عن تضامنها مع الشعب العراقي وتشيد بدور الحكومة العراقية ودورها في التهدئة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعبّر عن تضامنها مع الشعب العراقي وتشيد بدور الحكومة العراقية ودورها في التهدئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).