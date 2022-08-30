بين العتب والتشجيع.. هكذا تنظر إيران إلى تطورات الأحداث الأخيرة في العراق

2022/08/30 | 19:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تمثل عودة الاعتصامات والأحداث الأمنية في العراق خبرا جيدا للأوساط الإيرانية، في ظل تمسك حلفاء طهران بتشكيل الحكومة من جهة، فضلا عن وضعها العملية السياسي في بغداد على المحك من جهة أخرى.

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