الإطار التنسيقي يعد العدة لطرح مبادرة

2022/08/30 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي سيتقدم بمبادرة الى الصدر قبل الشروع بتشكيل الحكومة.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي سيتقدم بمبادرة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تتضمن بعض الامور كبادرة حسن نية"، مؤكدًا ان "الصدر طرفا مهما في العملية السياسية في العراق".

وأضاف ان "خطوة الصدر اليوم بانهاء الاحتجاجات اعطت الضوء الأخضر الى القوى السياسية بتشكيل الحكومة".

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