كتلة المالكي تصدر بياناً بعد انتهاء احداث الخضراء

2022/08/30 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدرت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، بيانا بعد انتهاء احداث المنطقة الخضراء وانتهاء الاعتصامات.وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية نوري عطوان العطواني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعدما تكسرت الفتنة الغبراء على صخرة حكمة العقلاء الذين واصلوا خطاب التهدئة والدعوة لضبط النفس، وصمود قواتنا المسلحة وانضباطها، لايسعنا الا ان نتقدم بوافر الشكر والامتنان لمرجعيتنا الرشيدة وحشدنا المقدس لدورهما المشهود في التعامل مع هذه الازمة بصبر وثبات وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو الهاوية".واضاف انه "نؤكد مرة اخرى، انه لا يمكن للسلاح ان يحسم أية خصومات سياسية مادام باب الحوار مفتوحا للوصول الى تفاهمات تجنب بلدنا الفتنة والفوضى التي تهدد السلم الاهلي وتقوض دور قواتنا الأمنية بفرض سلطة القانون "، مشيرا الى انه "لا حلول الا بالرجوع للدستور والقانون والمؤسسات الدستورية".ودعا العطواني الكتل السياسية الى "تحمل المسؤولية الوطنية وبذل مزيد من الجهود لاستئناف عمل مجلس النواب بغية الاسراع بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة وتحقيق مصالح الشعب المظلوم الذي ينتظر منا تحقيق تطلعاته المشروعة وفي مقدمتها إعادة فرض هيبة الدولة ومعالجة ملفات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين وغيرها من المطالب المشروعة ".

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