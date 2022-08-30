السيد الصدر يعزي عائلات شهداء الثورة “السلمية” ويطالب الجهات الرسمية بحقوقهم غير منقوصة

2022/08/30 | 20:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّى السيد مقتدى الصدر عائلات شهداء الثورة “السلمية” متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين سقطوا من جرائها.

وذكر السيد الصدر في تغريدة له على التويتر، اليوم الإثنين، تابعتها “خبر برس” (واخ) “أعزي نفسي بهم، وأسال الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى”.

وطالب السيد الصدر اصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية “المطالبة بحقوقهم غير منقوصة” لافتاً الى أن “هذا اقل ما يمكن أن نرد من جميلهم”.

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