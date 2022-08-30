الرئيس العراقي يدعو إلى حوار وطني وانتخابات مبكرة ويثني على موقف الصدر

2022/08/30 | 20:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء على الموقف "المسؤول" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعيا إلى إطلاق حوار وطني، ومشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة قد تفتح طريق الخروج من الأزمة.

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