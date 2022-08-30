وزير الدفاع يصدر بياناً بعد أحداث الخضراء

2022/08/30 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

لا يسعنا الا ان نقدم شكرنا وتقديرنا إلى أبطال قواتنا المسلحة بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها على ما بذلوه من جهود لحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ولضبط النفس ووقوفهم على مسافة واحدة من الجميع وعدم الانحياز لأية جهة، خلال الأحداث التي جرت يوم ٢٩ آب ٢٠٢٢.وأقدم شكري وتقديري لتلبيتكم نداء الوطن وحرصكم الشديد على الحفاظ عليه رغم الأزمة الكبيرة التي مر بها البلد.لقد اثبت الجيش العراقي أنه على قدر المسؤولية وأثبت أيضاً انه فوق كل الشبهات وأن واجبه الأساسي هو حماية الوطن والشعب.

ولا ننسى ونحن نشكر أبناءنا في القوات المسلحة أن نبتهل لله سبحانه وتعالى بان يرحم الشهداء الأبطال من المنتسبين الذين توسموا بوسام الشهادة في سبيل الوطن، وندعوه جل في علاه ان يمن على الجرحى الأبطال بالشفاء العاجل.

حفظ الله وطننا وشعبنا وأدام الجيش العراقي سوراً للعراق العظيم

جمعة عناد سعدونوزير الدفاع العراقي٣٠ آب ٢٠٢٢

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