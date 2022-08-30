السفارة الأمريكية ترحب بإنهاء الصراع وانسحاب المتظاهرين من المؤسسات الحكومية

2022/08/30 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإنهاء الصراع وانسحاب المتظاهرين من المؤسسات الحكومية.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد ببيان تلقته (بغداد اليوم) "نرحب بإنهاء الصراع وانسحاب المتظاهرين من المؤسسات الحكومية".

وأضافت "نحث جميع المواطنين على السماح لمؤسسات الحكومة العراقية بمواصلة عملها لدعم أمن واستقرار وسيادة البلاد"، مؤكدة انه "لا يمكن حل التحديات إلا بالحوار الجاد".

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