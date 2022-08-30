صالح يشكر الصدر ويؤكد: ما يحدث هو نتيجة أزمة سياسية مستحكمة

2022/08/30 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، شكره الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد سحب انصاره من المنطقة الخضراء، مبينا ان استقالة الكتلة الصدرية تركت آثاراً سياسية واجتماعية والوضع الحالي لم يعد مقبولاً .

وقال صالح في كلمة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) اننا " نتقدم بالشكر للقوات المسلحة على تحليهم الصبر والحكمة في التعامل مع الأحداث".

واضاف ان "حقن دماء العراقيين أمر مهم وضروري وان العراقيين لن يقعوا في الفرقة بين الإخوة".

وتابع انه " لا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق متطلبات الناس وان الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يأمله المواطن"، مبينا ان "استقالة الكتلة الصدرية تركت آثاراً سياسية واجتماعية والوضع الحالي لم يعد مقبولاً".

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