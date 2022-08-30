رسالتان اراد الصدر ايصالهما للخارج والفرقاء.. تباين في تحليل الموقف

2022/08/30 | 20:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرسالة الثانية كانت موجهة الى الفرقاء السياسيين.

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