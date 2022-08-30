شاهد.. الآلاف من الطماطم تتسرب على الطريق بعد حادث غريب

2022/08/30 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت كميات كبيرة من الطماطم من شاحنة على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا.تناثرت الطماطم في جميع أنحاء الطريق السريع وسدت العديد من الحارات المرورية.

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