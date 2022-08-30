2022/08/30 | 20:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JNx4KCDPnjI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العامري يطالب القوى السياسية بخطوات مماثلة لخطوة السيد الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العامري يطالب القوى السياسية بخطوات مماثلة لخطوة السيد الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).