2022/08/30 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز طائرة بدون طيار أمريكية في الخليج، ثم سمح لها في وقت لاحق بالمغادرة.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، إن الحادث شهد محاولة سفينة تابعة للحرس الثوري الاستيلاء على طائرة بدون طيار أمريكية، مبينا أن “سفينة الحرس الثوري كانت تسحب الطائرة من خلفها عندما اقتربت منها سفينة ومروحية تابعة للبحرية الأمريكية”.

وأفاد بأن البحرية اتصلت مرارا بالإيرانيين، الذين أطلقوا سراح الطائرة بدون طيار في النهاية.

التالي

منذ 29 دقيقة

بايدن يقدم أوراق ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2024

منذ ساعتين

أمريكا تحبط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة في الخليج

منذ 3 ساعات

إيران..



توجيهات جديدة للزائرين المتوجهين للعراق

منذ 4 ساعات

مصر..



إعدام 5 أصدقاء دفعة واحدة

منذ 4 ساعات

ألمانيا تعلق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا

منذ 5 ساعات

“اتحاد المغرب العربي”: أزمة الرباط وتونس امتحان عسير

منذ 5 ساعات

السعودية تدعو القوى السياسية العراقية الوقوف صفًا واحدا

منذ 5 ساعات

كورونا يعيد الإغلاق إلى الصين

منذ 6 ساعات

احتدام المعارك في خيرسون وقصف على زابوريجيا

منذ 6 ساعات

طهران تحكم بالسجن على سويديين لإدانتهما بتهريب المخدرات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحتجز طائرة أمريكية بدون طيار ثم تعيد إطلاقها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحتجز طائرة أمريكية بدون طيار ثم تعيد إطلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).