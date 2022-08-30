بايدن يقدم أوراق ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2024

2022/08/30 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن للجنة الانتخابات الفيدرالية اليوم الثلاثاء أوراق ترشحه لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2024.

بايدن يقدم أوراق ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2024الولايات المتحدة..



المحافظون في مجلس النواب يخططون لعزل بايدنوسجل “بيان التنظيم” المقدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، بايدن مرشحا إلى “منصب الرئيس”.

ويأتي تقديم بايدن لأوراق حملة إعادة انتخابه بينما يستعد الرئيس لخطاب رئيسي يلقي في فيلادلفيا يوم الخميس.



وفقا للبيت الأبيض، سيتحدث بايدن خارج حديقة الاستقلال التاريخية الوطنية عن “المعركة المستمرة من أجل الأمة”.

وحسب المعلومات فإن خطاب بايدن سيتمحور حول حملته الناجحة للرئاسة لعام 2020، والتي وصف خلالها معركته ضد سلفه دونالد ترامب بأنها “معركة من أجل روح أمريكا”.

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