مسؤول: الاشتباكات في بغداد لم تؤثر على إنتاج النفط.. ومستعدون لزيادة الصادرات

2022/08/30 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد علاء الياسري، المدير العام لشركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، أن الاشتباكات العنيفة في بغداد لم تمسّ إنتاج النفط بعد، ولا حتى الصادرات.وذكر المسؤول العراقي في مقابلة –نقلًا عن "الشرق- اليوم الثلاثاء، أن العراق لديه القدرة على زيادة …

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