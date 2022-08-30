السيسي يعرب عن تقديره لجهود الأطراف العراقية لتحقيق التهدئة

2022/08/30 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لجهود الأطراف العراقية لتحقيق التهدئة.ونقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي - على صفحته على الفيسبوك- عن الرئيس السيسي قوله: "أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات …

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