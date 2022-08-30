توجّه لإعمار البيوت التراثية في البصرة القديمة

2022/08/30 | 21:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدعم من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من «اليونسكو» البصرة ـ الصباح الجديد: تعد البصرة القديمة جنوبي البلاد ومنذ القدم ،منبعاً للثقافة والعلم حيث أبو الأسود الدؤلي في النحو والجاحظ وكتبه البيان والتبيين والبخلاء وفيلسوف العرب الكندي والفرزدق وغيره ممن أسهموا في تأصيل الحركة الثقافية، ولا يخفى أيضاً سوق المربد فأصبحت البصرة القديمة وقتها محتوى لجميع الأجناس ...

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