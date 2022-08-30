شاكر الأنباري يعزف نشيد البلاد على سلّم سرد الحزن

2022/08/30 | 21:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال كريم يسعى معظم حكاّئي السرد على اختلاف قدراتهم الأبداعية الى إيلاء المفتتح السردي عناية اسلوبية خاصة تهدف بطريقة وأخرى الى اجتذاب المتلقي، وجعله يبتلع الطعم الأستدراجي لمواصلة المحكي السردي عن الاحداث والشخصيات التي تتحرك وتتنقل بين أمكنة مسارح افعالها الطامحة، وصراعاتها الساعية الى حياة اكثر أمناً وسلاماً وحرية وجمالاً،وعدلاً ومساواةٍ،ومستقبلاً راغداً لاتنغصه ويلات الحروب، ...

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