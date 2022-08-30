أزمة الطاقة تعيد التوجه الى «النووي» للتعويض عن نقص الغاز

2022/08/30 | 21:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دول تكسر المحظور بمفاعلات جديدة متابعة ـ الصباح الجديد :يبرز النووي من جديد كحل في ظل أزمة الطاقة، فيحظى باهتمام متجدد في عديد من الدول وصولا حتى إلى اليابان وألمانيا، ولو أن الطموحات تختلف فيما بينها.وبعد 11 عاما من كارثة فوكوشيما التي حملت على وقف الاعتماد على النووي، عادت هذه الطاقة إلى الواجهة، ولم يعد ...

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