ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان..

2022/08/30 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت مؤشرات تفاؤل لحل نزاع مطول بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، في قضية لاقت انتقادات وتحذيرات بين الطرفين.

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