الحشد يثمن دعوات التهدئة ووقف العنف المسلح

2022/08/30 | 21:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اصدر الحشد الشعبي، الثلاثاء 08/30/2022، بيانا بشأن التطورات الأخيرة في العراق، فيما ثمن دعوات...

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