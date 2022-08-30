هيئة الحشد الشعبي تصدر بياناً بعد التطورات الأخيرة: نثمّن دعوات التهدئة التي أطلقها السيد الصدر

2022/08/30 | 21:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انطلاق الفتوى المباركة لمرجعنا الكبير سماحة السيد السيستاني (دام ظله) أسس الحشد الشعبي المبارك وكان من أولوياته حفظ أرواح العراقيين وممتلكاتهم بغض النظر عن انتمائهم أو توجهاتهم وهذه عقيدة تربى عليها صناع النصر.

لقد عاش شعبنا العراقي خلال ٢٤ ساعة الماضية في حالة من الخوف والرعب جراء أعمال العنف التي مورست في عدد من مدن العراق وبالأخص في قلب العاصمة بغداد والتي سقط على أثرها العشرات من الضحايا.

ويثمن الحشد الشعبي دعوات التهدئة ووقف العنف المسلح التي أطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر ظهر اليوم، ويدعو في نفس الوقت إلى بسط الأمن والعمل بالواجبات الوطنية وفق القانون والدستور.

وتود الهيئة التأكيد لأبناء شعبنا العزيز بأن مقاتليها ما يزالون منهمكين في أداء واجبهم المقدس في ملاحقة فلول وبقايا التنظيمات الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وقد تمكنت في ذروة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات من تحقيق إنجاز أمني جديد وتوجيه ضربة موجعة لفلول “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى والتي سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.

المجد والخلود للشهداء من قواتنا الامنية البطلة الذين سقطوا نتيجة هذه الفتنة والشفاء العاجل للجرحى وجنب الله شعبنا الصابر الفتن وحفظه من كل مكروه.

هيئة الحشد الشعبي – مديريةالإعلام العامة

عاشوراء العراق ١٤٤٤هـ

30 – 8 – 2022 م

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