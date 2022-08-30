2022/08/30 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد السياسي العراقي والوزير السابق

محمد توفيق علاوي بموقف زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر داعيا من بقية القوى

السياسية اتخاذ نفس موقف الصدر وتغليب

مصلحة الوطن المواطن

وقال علاوي في بيان حصلت وكالة نو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يشيد بالصدر ويدعو باقي القوى السياسية لاتخاذ نفس موقف الصدر وتغليب مصلحة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يشيد بالصدر ويدعو باقي القوى السياسية لاتخاذ نفس موقف الصدر وتغليب مصلحة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).