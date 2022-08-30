بالصور:العتبة الحسينية توفر 700 عجلة والية تخدم زوار الاربعين في كربلاء

2022/08/30 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن وضعها خطة

خاصة لنقل الزائرين من والى القطوعات

والمحاور الرئيسية في كربلاء المقدسة

خلال زيارة الأربعين المباركة.

وقال معاون رئيس قسم ال

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