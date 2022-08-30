توضيح من وزير الصدر بشأن

2022/08/30 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن "القاتل والمقتول" والحائري.

وقال العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "توضيحالما جاء في المؤتمر الأخير لزعيم التيار مقتدى الصدر لاسيما بعد أن عاد النباح مرة أخرى بعد أن فرّت ال...



الى (مزجرها)، التوضيح الأول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا إلتقى المسلمان (بسيفهما) على غير سنة فالقـاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القـاتل فما بال المقـتول؟، قال لأنه أراد قتلاً".

وأضاف "وأول شرط في ذلك : (بسيـفهما) أي مع اللجوء الى السـلاح"، مبينا ان " كلام الصدر كان دقيقاً وواضحاً ، ولا يشمل من لم يستعمل السلاح".

وتابع "التوضيح الثاني: إن المقصود من قول سماحته: (المرجع) هو الحائري، وكان جواباً عن سؤال بخصوص الإعتزال وليس سحب الـثوار، فإنهم وإن أجبروا (المرجع) على كتابة بيانه الأخير وبالأخص (نقطة هـ) فإن الصدر القائد ملتزم بوصية والده التي انتهى مفعولها مع إستقالة (المرجع)".

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