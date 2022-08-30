الحشد يصدر بيانا بشأن الاحداث الاخير

2022/08/30 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن التطورات الأخيرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد انطلاق الفتوى المباركة لمرجعنا الكبير السيد السيستاني أسس الحشد الشعبي المبارك وكان من أولوياته حفظ أرواح العراقيين وممتلكاتهم بغض النظر عن انتمائهم أو توجهاتهم وهذه عقيدة تربى عليها صناع النصر".

وتابع: "لقد عاش شعبنا العراقي خلال ٢٤ ساعة الماضية في حالة من الخوف والرعب جراء أعمال العنف التي مورست في عدد من مدن العراق وبالأخص في قلب العاصمة بغداد والتي سقط على أثرها العشرات من الضحايا".

وثمنت هيئة الحشد الشعبي: "دعوات التهدئة ووقف العنف المسلح التي أطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر ظهر اليوم، ويدعو في نفس الوقت إلى بسط الأمن والعمل بالواجبات الوطنية وفق القانون والدستور".

وأكدت الهيئة: "لأبناء شعبنا العزيز بأن مقاتليها ما يزالون منهمكين في أداء واجبهم المقدس في ملاحقة فلول وبقايا التنظيمات الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وقد تمكنت في ذروة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات من تحقيق إنجاز أمني جديد وتوجيه ضربة موجعة لفلول "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى والتي سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا".

وأضافت: "المجد والخلود للشهداء من قواتنا الامنية البطلة الذين سقطوا نتيجة هذه الفتنة والشفاء العاجل للجرحى وجنب الله شعبنا الصابر الفتن وحفظه من كل مكروه".

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