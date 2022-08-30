مبابي على علاقة مع عارضة أزياء جزائرية متحولة جنسيا

2022/08/30 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجر تقرير صحفي مفاجأة مدوية، حول احتمال ارتباط مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بعارضة الأزياء “بلاي بوي”، إينيس راو، المتحولة جنسيا.

وبحسب موقع “كورييري ديلو سبورت – Corriere dello Sport” الإيطالي، فإن كليان مبابي (22 عاما) وعارضة الأزياء، إينيس راو، المنحدرة من أصول جزائرية، على علاقة منذ عدة أشهر، وتم رصدهما معا لأول مرة في مايو الماضي، خلال مهرجان كان السينمائي.

وتداول العديد من المواقع خبر العلاقة بين مبابي وراو، وانتشرت صور للثنائي عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ولدت إينيس راو في باريس عام 1990 لعائلة من أصول جزائرية، ولدت كذكر لكنها أجرت جراحة إعادة تحديد الجنس في سن الـ16، بعد أن ألهمتها قصة حياة العارضة الإنجليزية المتحولة جنسيا كارولين كوزي.



وبعد ذلك، عاشت كامرأة لكنها لم تكشف عن هويتها المتحولة جنسيا حتى بلغت من العمر الـ24 عاما.

واكتسبت إينيس راو الشهرة، بعد أن أصبحت أول عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة “بلاي بوي”.

يذكر أن والدة مبابي تنحدر أيضا من أصول جزائرية، وهي فايزة العماري من مواليد 1974، ولاعبة كرة يد فرنسية سابقة، لعبت في الدوري الفرنسي الأول لكرة اليد مع نادي آس بوندي من أواخر التسعينات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت تلعب في مركز الجناح الأيمن.

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