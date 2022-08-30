بعد اعتزال الصدر وانسحاب أنصاره..

2022/08/30 | 21:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف "الإطار التنسيقي" العراقي، الثلاثاء، إلى "الإسراع بتشكيل حكومة" واستئناف البرلمان لمهامه، في تجديد لمطالبه التي سبقت تفاقم الأزمة في العراق، وذلك بعد انسحاب أنصار مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري الشيعي، من المنطقة الخضراء

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