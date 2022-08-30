2022/08/30 | 21:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xXgD709Hd-M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو دولة القانون زهير الجلبي لبرنامج القرار لكم: عملية الخضراء كانت تستهدف اختراق منزل المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو دولة القانون زهير الجلبي لبرنامج القرار لكم: عملية الخضراء كانت تستهدف اختراق منزل المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).