سائل التنظيف بدلا من العصير.. وفاة مأساوية بدار أميركية للمسنين

2022/08/30 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت مسنة بعد أن قدم موظفو دار للعجزة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية سائل تنظيف الصحون بدلا عن عصيرهم المعتاد، وفقا لما ذكره موقع "KRON4" المحلي.

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