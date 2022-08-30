2022/08/30 | 22:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B0t5YP1sGg8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد المياحي: الصدر يؤمن إيمان مطلق بالأمة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد المياحي: الصدر يؤمن إيمان مطلق بالأمة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).