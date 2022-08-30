2022/08/30 | 22:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب صالح محمد العراقي..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة صالح العراقي يصدر توضيحا يخص كلمة الصدر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي يصدر توضيحا يخص كلمة الصدر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي يصدر توضيحا يخص كلمة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).