2022/08/30 | 22:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت النشرة التفاعلية "نشرتكم" بتاريخ 2022/8/30 تفاعل المنصات العراقية حول الاشتباكات والأحداث الدامية التي شهدها العراق أمس الاثنين، ورحب الكثير من المسؤولين والنشطاء بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى

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