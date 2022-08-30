بالصور.. منتخبنا للناشئين يكتفي بالتعادل مع موريتانيا ويحجز البطاقة الأولى للدور ربع النهائي

2022/08/30 | 22:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل منتخبنا العراقي للناشئين مع شقيقه الموريتاني بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية.

وبادر المنتخب الموريتاني بالتسجيل عبر سيدي با من ركلة جزاء في الدقيقة 7، وتعادل للعراق حسن علي من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 68.

وبهذا التعادل، حجز العراق صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما ظل المنتخب الموريتاني بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

هدف مبكر

بدأ المنتخب الموريتاني المباراة بقوة واستطاع من أول هجمة أن يفتتح التسجيل، من ركلة جزاء احتسبها الحكم السوداني الأمين الهادي بعد 7 دقائق، ونفذها بنجاح سيدي با.

وحاول حسن علي أن يباغت دفاعات موريتانيا ليدرك التعادل، لولا التدخل من قلب الدفاع.

وازداد الضغط العراقي فأهدر اللاعب علي أكبر طاهر فرصة سهلة بعد أن سدد خارج المرمى.

وأنقذ الحارس العراقي باقر رشيد فرصة موريتانية خطيرة لمضاعفة النتيجة، عبر اللاعب السريع نداو عبد الرحمن.

وسدد العراقي مصطفى عمار تصويبة جميلة، من مسافة بعيدة علت العارضة بقليل.

وسنحت لقائد العراق حسن علي فرصة للتسجيل عبر ركلة حرة، نفذها زاحفة فمرت بجوار القائم الأيسر لمرمى موريتانيا.

ورد البديل الموريتاني جاره هاميدو، بتصويبة مميزة، مرت من القائم الأيمن للعراق.

وأضاع علي أكبر أخطر الفرص العراقية بعد أن توغل من العمق وسدد كرة أبعدها بصعوبة الحارس باري همادي، فانتهى الشوط الأول بتقدم موريتانيا بهدف وحيد.

سيطرة عراقية

مع انطلاقة الشوط الثاني، كثف المنتخب العراقي ضغطه، ومن هجمة منظمة لم يستغل علي أكبر تمريرة حسن علي، وأهدر مجددا فرصة سهلة.

وعاد حسن علي للظهور بشكل مميز بعد مراوغة أكثر من مدافع موريتاني، ثم سدد فوق العارضة بقليل.

واستمرت المحاولات العراقية، فسدد سجاد رعد من مسافة بعيدة (نحو 40 ياردة) ومرت كرته قرب القائم الأيمن.

وتزايدت التوقفات في الشوط الثاني بسبب كثرة الإصابات لدى طرفي المواجهة.

وتمكن علي حسن من إدراك التعادل للعراق من ركلة جزاء، لعبها على يسار الحارس الموريتاني في الدقيقة 68.

وكاد المنتخب الموريتاني أن يتقدم مجددا عبر تسديدة أناي كاسوكا، لكن الحارس باقر رشيد تألق في حماية مرماه من هدف محقق.

ولم تسفر المحاولات الأخيرة من الطرفين عن أي تغيير في نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).

وحجز العراق البطاقة الأولى للدور ربع النهائي، في انتظار تحديد وصيف المجموعة الرابعة لمواجهته يوم الجمعة المقبل.

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