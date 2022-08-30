قرار فوري بفتح كل شوارع بعقوبة وعودة الحياة الى وضعها الطبيعي

2022/08/30 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، عن اصدار قرار فوري بفتح كل شوارع بعقوبة ووضواحيها.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية بالتنسيق مع الادارة المحلية قررت اعادة فتح كل الشوارع في بعقوبة بشكل فوري واعادة الحياة الى وضعها الطبيعي بعد فرض حظر التجوال الشامل مساء يوم امس على خلفية احداث الخضراء".

وأقر بأن" الاسواق شهدت ارتفاع طفيف في اسعار المواد الغذائية والخضراوات بسبب تداعيات الاحداث في الخضراء وقطع الطرق وتنامي قلق الاهالي من المشهد بشكل عام ما دفع الى زيادة الطلب بشكل واضح"، مؤكدا بأن "الاوضاع الامنية في بعقوبة مستقرة ولم تشهد اي خروقات خلال الساعات الماضية مع انتشار امني في التقاطعات الرئيسية".

هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الاثنين، حظر تجوال شامل في جميع المحافظات العراقية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "سيتم فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".

وبينت أن "ذلك اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين والى إشعار آخر".

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