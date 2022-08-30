بعد الأحداث الدامية واعتزال مقتدى الصدر.. أي سيناريو ينتظر العراق؟

2022/08/30 | 22:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب ضيفا حلقة برنامج "ما وراء الخبر" عن أملهما أن يطوي العراق صفحة الأحداث الدامية التي شهدها العراق أمس وخلفت قتلى وجرحى، لكنهما اختلفا في رؤيتهما للمخرج من الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد.

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