بالصور: اربع بنايات تجهز باحدث الاجهزة والمعدات:(80 %) نسبة الانجاز في مستشفى الامراض السرطانية بالبصرة

2022/08/30 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم المشاريع الاسترتيجية في

العتبة الحسينية المقدسة ان نسب

الانجاز في مشروع الامراض السرطانية في

البصرة وصل الى (80) بالمئة من المخطط له،

واعلن عن تشييده على وفق احدث المواصفات

العالمية والضوابط ا

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