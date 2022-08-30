وزيره يوضح مقصد الصدر عن

2022/08/30 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح

لما جاء في المؤتمر الأخير لسماحته

وخصوصاً بعد أن عاد النــباح مرة أخرى

بعد أن فرّت ال...



الى (مزجرها)

التوضيح الأول : قال رسول الله (صلى الله

عليه وآله وسلم) إذا إلتقى المسلمان

(بسيفهما) على غير

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