واشنطن تنفي صحة تقارير حول التوصل لاتفاق مع طهران بشأن النووي

2022/08/30 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

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