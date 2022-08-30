الكاظمي: فتحنا تحقيقا بشأن قتل المتظاهرين

2022/08/30 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،فتح تحقيق بشأن قتل المتظاهرين، وفيما أشار إلى ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً،واكد أطلقنا حوار وطني بين القوى السياسية لكن الحوار يحتاج […]

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