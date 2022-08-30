2022/08/30 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الثلاثاء ،مقتل والي قاطع نينوى في داعش الإرهابي جنوب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “مقتل والي قاطع نينوى في داعش الارهابي جنوب الموصل”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن مقتل والي قاطع نينوى بتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

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