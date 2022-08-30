الأزمة العراقية وعوامل تفجر الصراع

2022/08/30 | 23:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء بمجرد إصدار أمر يدعوهم إلى المغادرة، ونزع بذلك فتيل مواجهة دامية اندلعت عقب إعلان اعتزاله العمل السياسي، لكن الأسئلة الكبرى..

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