2022/08/30 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: اعداء العراق عملوا على حرب اهلية تهدد السلم المجتمعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: اعداء العراق عملوا على حرب اهلية تهدد السلم المجتمعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: اعداء العراق عملوا على حرب اهلية تهدد السلم المجتمعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).