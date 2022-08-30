الصحاف: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي مخرجات زيارته الاخيرة لطهران

2022/08/30 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان مخرجات زيارته الأخيرة إلى طهران.وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى إتصالاً من نظيره السعوديّ سمو الامير فيصل بن فرحان،عبّر الأمير فيصل خلاله عن تضامن المملكة العربية السعودية مع الشعب العراقي ودعم استقرار وأمن العراق".وأضاف، "كما بحث الجانبان مخرجات زيارة فؤاد حسين إلى طهران، وما تعكسه من إيجابيّة على العلاقات الثنائيّة بين الرياض وطهران".





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